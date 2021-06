Europei, Courtois sfida Cristiano Ronaldo: “Io sono migliorato negli anni lui…”

L'estremo difensore del Belgio pronto al match contro il Portogallo

Redazione ITASportPress

Dopo aver superato brillantemente il girone dell'Europeo, prima sfida ad eliminazione diretta per il Belgio di Thibaut Courtois che affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Ed è anche dell'asso della Juventus che il portiere ha parlato in conferenza stampa come riportano i media spagnoli, lanciando un vero e proprio guanto di sfida al rivale.

CR7 - "Giocare contro CR7 è sempre qualcosa di speciale. Ho analizzato Cristiano Ronaldo, i suoi movimenti e dove è solito colpire. Ci siamo fermati a studiare anche gli ultimi 15 rigori che ha calciato. So che angolo scegliere prima della partita a meno che l'istinto non mi suggerisca qualcosa di diverso. Stiamo parlando di un calciatore eccellente, ma non ci concentreremo esclusivamente sulla sua presenza. Giocheremo per fermare il Portogallo, non un singolo calciatore", ha detto Courtois.

SFIDA - Il portiere del Belgio, poi rincara la dose: "Cristiano Ronaldo è un giocatore straordinario come lo era in Liga quando ci sfidavamo, ma è ancora allo stesso livello, seppur altissimo, di quando ero all'Atletico. Per certi versi è ancora lo stesso calciatore. Il tempo è passato anche per me, ma io nel frattempo sono cresciuto e credo di essermi evoluto di più rispetto a lui".

LA GARA - "La squadra sta crescendo moltissimo, basti considerare la condizione di Eden Hazard. Era arrivato non al meglio ma sta migliorando di settimana in settimana. Siamo attesi da una grande partita contro un rivale che è comunque campione in carica e ha le nostre stesse ambizioni di passare il turno. Il Portogallo è davvero una nazionale fortissima. Per certi versi è un vero peccato che questa sfida si debba giocare già negli ottavi di finale del torneo. Giocheremo una grandissima partita", ha detto Courtois.