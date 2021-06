Europei, Cristiano Ronaldo: “Inseguiamo nostro obiettivo per dare gioia al Portogallo””

CR7 autore di due gol al debutto ad Euro 2020 carica i suoi

Cristiano Ronaldo sempre più carico per l'Europeo. Dopo il debutto fantastico contro l'Ungheria, il portoghese, autore di una doppietta, è pronto a trascinare ancora il Portogallo in questo Euro 2020. Tramite i vari profili social, CR7 ha voluto mandare una serie di messaggi per dare ancora maggiore entusiasmo alla piazza lusitana. Se su Instagram, questa mattina, si è limitato a postare una sua foto durante l'esultanza di ieri, ecco che su Twitter le sue dichiarazioni sono un segnale ben preciso degli obiettivi stabiliti: "Grande vittoria, squadra!", ha esordito il campione della Juventus. "Inseguiamo il nostro obiettivo! Forza Portogallo! Stiamo cercando di dare tutto per dare il massimo della gioia a tutti i portoghesi che ci hanno sostenuto così tanto!".