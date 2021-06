Europei, ct Hjulmand: “Dopo malore Eriksen non saremmo dovuti tornare in campo”

Il ct danese Hjulmand ha ammesso che è stato lo stesso Eriksen ha consigliare di giocare

Il ct della Danimarca Kasper Hjulmand è tornato sulla partita di ieri e sul malore occorso a Christian Eriksen colpito da arresto cardiaco. Partita con la Finlandia subito dopo interrotta ma proseguita 90 minuto dopo appena il calciatore dell'Inter si è sentito meglio. Una scelta che però non è stata gradita al ct danese: “Non saremmo dovuti tornare in campo – ha ammesso il ct in conferenza stampa -. Speriamo da domani di tornare alla normalità. I giocatori sono sotto shock, hanno dubito un grande trauma. Cercheremo di fare del nostro meglio per onorare la competizione, ma ho la sensazione che ci riusciremo. Christian ha detto che non ricorda molto, era preoccupato lui per noi e per la sua famiglia. Nelle parole che ci ha detto è emersa tutta la sua generosità e tutta la sua grandezza come persona. E’ lui che ci ha chiesto di tornare a giocare".