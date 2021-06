Europei, Dalic amareggiato: “Vicini all’impresa, pagate due assenze pesanti”

Il Commissario Tecnico Zlako Dalic esprime il suo rammarico per l'eliminazione della Croazia da Euro 2020

La Croazia lotta fino all'ultimo pallone, ma deve arrendersi di fronte alla Spagna. Decisivi i supplementari per sancire chi avrebbe passato il turno, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in parità sul 3-3. Nella mezz'ora supplementare, il tracollo dei balcanici, battuti per 5-3 ed eliminati da Euro 2020. Il Commissario Tecnico dei vice campioni del mondo Zlako Dalic ha commentato ai canali ufficiali di Euro 2020 la prestazione della sua squadra, senza nascondere un certo disappunto: "Abbiamo giocato bene e fatto tutto il possibile raggiungendo il 3-3 che ci ha portato ai supplementari. Abbiamo avuto alcune occasioni ma alla fine non siamo riusciti a vincere. Il nostro obiettivo era quello di arrivare alla fase finale e ce l'abbiamo fatta, poi abbiamo incontrato una Spagna davvero forte. A noi mancavano due giocatori importantissimi come Lovren e Perisic. Abbiamo dato il massimo per raggiungere un grande obiettivo e ci siamo andati molto vicini".