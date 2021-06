Europei, Dalic perde Perisic: “Difficile sostituirlo, ma abbiamo qualità”

La Croazia dovrà fare a meno di Ivan Perisic, ma il CT Zlako Dalic non sembra preoccupato

Brutte notizie in casa Croazia. La selezione di Zlako Dalic dovrà fare a meno di Ivan Perisic. L'esterno offensivo di proprietà dell'Inter è risultato positivo al Coronavirus. Una tegola pesantissima per la squadra che dovrà affrontare la Spagna in un big match durissimo ai quarti di finale. Tuttavia lo stesso commissario tecnico si è mostrato estremamente fiducioso in conferenza stampa: "Non sarà facile sostituire Perisic, ma penso che ci siano soluzioni di qualità. Chiunque giocherà farà del suo meglio. Sulla sinistra siamo ben coperti, troveremo una soluzione di qualità". Dalic ha anche fatto il punto sulla formazione di Luis Enrique, prossima avversaria sul cammino: "Non dobbiamo guardare gli altri. Rispettiamo tutti i rivali che troviamo davanti. Loro conoscono noi e sanno che siamo una squadra di qualità, sarà un bel confronto. Il nostro obiettivo è arrivare ai quarti di finale".