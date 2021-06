Europei, Danimarca ai quarti. CT Hjulmand: “L’amore per Eriksen ci ha messo le ali”

Il commissario tecnico danese dopo il passaggio ai quarti

La Danimarca continua il suo sogno Europeo. Dopo aver superato il girone con una sola vittoria, dopo due sconfitte, ecco che i danesi fanno a "pezzetti" il Galles agli ottavi con un netto 4-0. Il CT Hjulmand , al termine della sfida, come riporta Goal ha raccontato le emozioni per il cammino dei suoi ricordando anche quanto accaduto a Christian Eriksen.

ALI - "Quando Christian è crollato, tutto è cambiato per me", ha ammesso Hjulmand. "All'improvviso è stata una situazione completamente diversa. Avevamo bisogno dell'amore e del supporto e questo ci ha messo le ali. È difficile credere che questa sia la realtà. Sono davvero grato a tutti i danesi che sono venuti qui a sostenerci. È pazzesco. Sono molto, molto grato. Ammiro i ragazzi. Durante la partita non è stato tutto perfetto, ma siamo migliorati. I ragazzi sono dei veri guerrieri".