Europei, Danimarca in semifinale: basta un tempo per abbattere la Rep. Ceca

Delaney e Dolberg gli autori dei due gol danesi nel primo tempo. Nella ripresa ha accorciato Schick per la Rep. Ceca

A Baku la Danimarca batte la Repubblica Ceca e ottiene la qualificazione alle semifinali di Euro 2020. Partita non spettacolare ma che si è sbloccata subito: Delaney di testa ha sorpreso la difesa avversaria per colpire. Poi a fine primo tempo raddoppia Dolberg dopo un bellissimo assist dell'atalantino Maehle. In avvio di ripresa Schick accorcia le distanze ma non basta alla Repubblica Ceca per raggiungere la parità. Squadre stanche dopo 5 partite giocate a Euro 2020 e nel finale solo nervosismo. Fa festa la Danimarca che torna in semifinale di un Europeo dopo 29 anni e che affronterà la vincente di Ucraina-Inghilterra.