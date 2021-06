Europei, De Boer: “De Ligt salta amichevole per problemi all’inguine. Speriamo che…”

Olanda in ansia per l'infortunio al difensore della Juventus

Matthijs de Ligt si è fermato durante l'allenamento con la nazionale olandese. Il difensore bianconero ha accusato un problema all'inguine e il commissario tecnico della nazionale Frank de Boer non vuole correre rischi in vista dell'Europeo che scatterà per gli Oranje il 13 giugno contro l'Ucraina ad Amsterdam. L'Olanda è inserita nel Girone C con Austria, Ucraina e Macedonia del Nord. De Ligt salterà per precauzione l'amichevole di domenica sera contro la Georgia. L'Europeo però non sembra essere in pericolo per il calciatore della Juventus, anche se la gravità dell'infortunio non è ancora del tutto chiara. "Ieri ha già avuto un po' di problemi all'inguine, quindi non ha voluto correre rischi. Ma nemmeno io. Dobbiamo aspettare e vedere come evolve la situazione ma siamo ottimisti", ha detto de Boer.