Europei, De Boer soddisfatto: “Ottimo gioco, progressi sotto ogni aspetto”

Il Commissario Tecnico Frank De Boer si mostra soddisfatti della prestazione dell'Olanda contro la Macedonia

L'Olanda chiude senza problemi il suo girone. Nove punti su nove da assegnare, frutto di tre vittorie in altrettanti incontri. Insomma, una squadra in ottima forma, potenzialmente inseribile tra le pretendenti per la vittoria finale. Il 3-0 rifilato dalla Macedonia ha fatto sorridere anche il Commissario TecnicoFrank De Boer, che al termine della gara ha ammesso: "Poi pensiamo che alcuni giocatori, come Patrick van Aanholt, Daley Blind e Matthijs de Ligt hanno messo altri novanta minuti nelle gambe. Nella prima parte abbiamo dato una mano alla Macedonia del Nord nel gioco. Nella ripresa siamo stati bravi e loro non hanno avuto più occasioni. La coppia Depay-Malen è andata bene in alcune occasioni. Anche Wout Weghorst mi è piaciuto. Ovviamente voleva giocare, ma si aspettava che oggi provassi qualcosa di diverso. In ogni caso penso che abbiamo fatto progressi in tutti gli aspetti. A tratti abbiamo giocato benissimo, stiamo facendo bene".