Europei, De Bruyne: “Puntiamo al titolo. Niente vie di mezzo: tutto o niente”

Kevin De Bruyne è sicuro: il Belgio può e deve puntare alla vittoria finale dell'Europeo.

Il Belgio supera a punteggio pieno la fase a gironi. Il 2-0 alla Finlandia vale il passaggio del turno agli ottavi di finale da prima del gruppo B. Un risultato che suggella il grado di favorita per la vittoria finale occupato dalla squadra dei Diavoli Rossi al pari di altre big come la Francia. Le responsabilità e il peso delle aspettative non sembra spaventare il Belgio. Lo ha spiegato anche il centrocampista Kevin De Bruyne al termine del match. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Ovviamente l'obiettivo è sempre vincere. Tutto o niente in tornei simili. Abbiamo lavorato duramente in vista delle prossime partite".