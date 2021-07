Europei, De Bruyne rivela: “Ho giocato con una lesione alla caviglia”

Kevin De Bruyne ha rivelato di aver giocato infortunato nel match contro l'Italia

Il Belgio ha sperato fino in fondo di recuperarlo e di averlo a disposizione in buone condizioni. Kevin De Bruyne ce l'ha messa tutta per provare a recuperare da un brutto infortunio a una caviglia ed essere così a disposizione per il match contro l'Italia nei quarti di finale di Euro 2020. Missione compiuta per quanto riguarda il rientro in gruppo, mentre le condizioni fisiche non sono state particolarmente ottimali. Anzi, il giocatore del Manchester City ha faticato a trovare ritmo e a inventare le sue giocate. In conferenza stampa, De Bruyne ha espresso il suo punto di vista sul match, rivelando anche un retroscena: "L'Italia è stata migliore di noi nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo creato più occasioni. Avremmo potuto segnare il secondo goal, ma non l'abbiamo fatto. Oggi abbiamo perso contro una squadra d'alta classe. Ringrazio lo staff medico per il lavoro svolto negli ultimi quattro giorni: ho giocato con una lesione al legamento della caviglia, non è stato per niente semplice".