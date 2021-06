Europei, decisi i premi per i giocatori dell’Italia

Il cammino degli Azzurri potrebbe portare ricchi premi ai calciatori in caso di approdo alle fasi successive del torneo

Redazione ITASportPress

L'Italia vince e convince all'Europeo e il popolo Azzurro spera possa arrivare fino in fondo alla competizione. Un pensiero che passa anche nella mente dei calciatori che potrebbero trovare nei premi in palio, promessi dalla Federazione, uno stimolo in più,

Infatti, sarebbero stati inseriti dei premi in caso di qualificazione alle fasi successive del torneo, dai quarti in su. Sarebbe tutto come ad Euro 2016, ma con una novità: ci sarà un riconoscimento anche per i quarti di finale, Austria permettendo.

Nel 2016 l’accordo prevedeva tre gradini: 250mila euro a testa per il successo, 200mila per il secondo posto, 150mila per la semifinale. Per Euro 2020 dovrebbe esserci un ulteriore premio di circa 80 mila euro in caso di quarti di finale. Rispetto alle altre formazioni, però, le cifre sono basse.

L’Inghilterra guida questa curiosa classifica con un premio da 540mila euro a giocatore (al cambio con la sterlina). In Belgio si parla di 435mila euro, poco più di Germania e Spagna (400mila). Francia e Portogallo inseguono sui 340mila euro, più o meno la stessa cifra promessa dalla Danimarca. L'Olanda, invece, pare essere la più parsimoniosa con circa 200mila euro in caso di vittoria finale.