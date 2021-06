Europei, Delaney: “Il muro per proteggere Eriksen e i suoi cari”

Delaney, compagno di squadra di Eriksen, ha parlato del terribile evento accaduto contro la Finlandia

MURO ATTORNO A ERIKSEN - “È successo tutto molto in fretta, in tanti abbiamo reagito rapidamente, soprattutto quando Christian è andato a terra. Dovevamo fare qualcosa e Kjaer è stato molto veloce. Abbiamo chiesto aiutato, sfortunatamente in passato mi è già successo. Abbiamo deciso di fare uno scudo per proteggere, non soltanto Christian ma soprattutto i suoi amici e la sua famiglia. Non è stato bello, ma è stata la nostra maniera per aiutarlo”.