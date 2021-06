Europei, Deschamps: “Benzema si porta un pesante fardello”

Il ct francese alla vigilia del match contro il Portogallo ha parlato in conferenza stampa

L'allenatore della nazionale francese Didier Deschamps ha espresso sostegno all'attaccante della squadra Karim Benzema molto criticato per non aver fatto gol a Euro 2020. L'ultimo gol di Benzema in nazionale è stato segnato contro l'Armenia nell'agosto 2015. Dopo il calciatore del Real Madrid, a causa dello scandalo del ricatto sessuale all'ex compagno di nazionale Mathieu Valbuena, non è stato convocato in nazionale per 6 anni. Il suo ritorno in squadra sembrava rafforzare definitivamente la nazionale francese, ma in 4 partite (2 amichevoli e 2 all'Europeo) non ha segnato. “Gli attaccanti vivono e si nutrono di gol. Karim porta un pesante fardello nonostante la sua esperienza. Ha la stessa responsabilità di Giroud tre anni fa ai Mondiali. La cosa più importante è che io credo in lui, come il resto della squadra. Ci sono momenti in cui gli attaccanti non segnano gol e si giudicano male se non vanno in rete", ha detto Deschamps in conferenza stampa prima della partita contro il Portogallo.