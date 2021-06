Europei, Deschamps non si fida della Svizzera: “Ha un potenziale interessante”

Il Commissario Tecnico francese Didier Deschamps racconta le sue impressioni sulla Svizzera

Il bilancio della Francia in questo Europeo è buono, ma non eccezionale. Il primo posto nel girone è un risultato rilevante, ma fanno storcere il naso i due pareggi non esaltanti con Ungheria e Portogallo. Dai Blues ci si aspettavano successi convincenti e invece la selezione campione del mondo in carica fatica specialmente in fase difensiva. Domani il primo incontro a eliminazione diretta. Agli ottavi l'ostacolo sarà la Svizzera, terza classificata nel girone dell'Italia. Il Commissario Tecnico Didier Deschamps ha espresso il suo punto di vista sugli avversari che i "galletti" incontreranno domani. Queste le sue parole in conferenza stampa: "La Svizzera è una squadra strutturata, con un potenziale offensivo interessante grazie alla qualità di Embolo, Seferovic e Shaqiri. Hanno dimostrato di sapersi adattare all'avversario, come è successo per esempio con la Turchia: ha giocato con tre difensori centrali, sviluppando il gioco in modo particolare. Faremo di tutto per vincere".