Europei, Di Lorenzo avverte: “Non ci sono gare facili. Abbiamo un obiettivo”

Giovanni Di Lorenzo racconta le sue impressioni sul momento dell'Italia

L' Italia guarda con fiducia ed entusiasmo alla sfida degli ottavi di finale di Euro 2020. Gli azzurri affronteranno l'Austria con i favori del pronostico. In conferenza stampa, l'esterno difensivo Giovanni Di Lorenzo ha raccontato le sue impressioni sul prossimo match: "Sappiamo che l’Austria è una squadra fisica, che sa giocare sopra ritmo e che ha in Alaba il suo giocatore più importante. Noi stiamo lavorando bene e arriveremo preparati alla sfida. Siamo l’Italia e scenderemo in campo per vincere. Non c’è nessuna ansia, c’è solo tanta concentrazione. Adesso iniziano le sfide da dentro o fuori e la tensione è quella giusta. C’è una bella atmosfera".

A chi sostiene che l'Italia abbia sempre trovato squadre non all'altezza fino a questo momento, Di Lorenzo replica: "Non ci sono assolutamente gare facili in campo internazionale. L’Italia non perde da trenta partite e non concordo sul fatto che non abbiamo incontrato grandi squadre. Noi proviamo sempre a dare il massimo, il resto sono solo parole. Agli Europei ci sono tante Nazionali che sono forti e che stanno facendo bene, noi sappiamo che il nostro è stato sin qui un bel percorso, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Speriamo di esserci anche noi tra le squadre che lotteranno fino alla fine. Dobbiamo avere grande entusiasmo, ma senza rischiare di incappare nella presunzione. Abbiamo un obiettivo e non l’abbiamo mai perso di vista. Si respira un’aria positiva, ma nulla è stato ancora fatto".