Europei, Di Lorenzo: “Spero di segnare presto. Fatto un percorso importante”

Giovanni Di Lorenzo spiega come sta vivendo questo momento così particolare

Tra i protagonisti della Nazionale italiana, c'è anche Giovanni Di Lorenzo. L'esterno difensivo di proprietà del Napoli si è raccontato al sito dell'Uefa, parlando del momento che sta attraversando nel gruppo azzurro. Queste le sue parole: "Ho fatto un percorso importante per arrivare fino a qui. Ho fatto molti sacrifici. Sono davvero soddisfatto ora e mi sto godendo questo fantastico viaggio". Poi un commento di fronte all'ipotesi di lasciare il segno con una rete con la maglia dell'Italia a Euro 2020: "In caso di gol non so come reagirò. Vivrò il momento, ma sarebbe qualcosa di unico. Speriamo che quel momento arrivi presto". Magari già contro il Belgio...