Europei, dopo lo spavento la Finlandia ha battuto 1-0 la Danimarca

Decisivo un gol al 60' di Pohjanpalo di testa

Il match Danimarca-Finlandia interrotto alle 18.45 (minuto 43) per il malore di Christian Eriksen, stabilizzato e cosciente in ospedale, è ripreso alle 20.30 su richiesta dei giocatori ed è finito 1-0 per la nazionale del ct Pukki. Gara che dopo i 2' restanti del primo tempo, senza il consueto quarto d'ora di intervallo. è ripresa subito. Nella seconda frazione di gioco la sblocca al 60' il finlandese Pohjanpalo di testa approfittando di una errata lettura della difesa danese e del portiere. La squadra di Kjaer ha provato a pareggiare. Hradecky al 74' para il rigore di Hojbjerg e il risultato non è cambiato.