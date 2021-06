Europei, Draghi: “Finale Wembley? Sì ma se contagio corre si cambia sede”

Il premier italiano ha risposto così ai giornalisti nel corso di un bilaterale con la Merkel

Potrebbe non giocarsi a Londra la finale di Euro 2020. A sentire il premier italiano Mario Draghi Wembley potrebbe non essere lo stadio che chiuderà la competizione continentale. In una conferenza stampa congiunta con la cancelliera Angela Merkel, Draghi ha risposto così a domanda sull'ipotesi di spostare la finale degli Europei da Wembley (Londra) all'Olimpico di Roma se dovesse salire il numero dei contagi in Inghilterra: "Mi adopererò affinché la finale degli Europei non venga disputata in Paesi dove contagio corre. Non ci sono grossi problemi bilaterali che dobbiamo discutere, forse l’unica questione è quella delle nostre Nazionali di calcio. Abbiamo posizioni diverse ma siamo entrambi leali, e gli italiani giocano bene", riporta l'agenzia La Presse. Un chiaro riferimento al picco di contagi vissuto dal Regno Unito, dovuto alla variante Delta.