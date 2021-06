Europei, Dumfries lancia l’Olanda: Ucraina piegata 3-2 nel finale

L'Olanda conquista la vittoria nel finale contro l'Ucraina

Nel primo tempo domina l'Olanda rendendosi pericolosa in almeno tre occasioni. Decisivo l'estremo difensore avversario con ottimi interventi. Nella ripresa, invece, piovono gol. Inizia forte l'Olanda che sfonda sulla destra, dove Dumfries mette in mezzo, trovando l'intervento dell'estremo difensore, che smanaccia. Wijnaldum è il più lesto a ribattere a rete. Gli orange allungano con Weghorst, abile a sparare in porta un pallone vagante in area di rigore. Insomma nel giro di sei minuti, l'Olanda è in fuga. Tuttavia, l'Ucraina non molla e torna in partita contro ogni previsione: prima Yarmolenko trafigge Stekelenburg con una conclusione a giro sul secondo palo, poi Yaremchuk pareggia di testa. L'Olanda, però, trova la forza per fare il terzo gol: stavolta è Dumfries a trafiggere il portiere con un colpo di testa imparabile.