Europei e bottigliette sponsor: la decisione della Uefa

L’Uefa, stando a quanto riporta L’Equipe, avrebbe preso una decisione in merito alle bottiglie sponsor

Gol da cineteca, giocate da urlo, parate miracolose e interventi difensivi prodigiosi. L’Europeo sta regalando uno spettacolo atteso da ben cinque anni, uno in più per colpa del Covid, ma non sono stati solo gli episodi all’interno del rettangolo di gioco a divertire il pubblico.

Prima Ronaldo, poi Pogba e Locatelli, Euro2020 è stata anche la ‘battaglia’ contro le bottigliette poste in conferenza stampa per gli sponsor. Prima la Coca-Cola di CR7, poi la birra del francese, due gesti simili che hanno smosso gli spettatori. Stando a quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, L’Uefa avrebbe permesso che, dai prossimi interventi in sala stampa, sarà possibile non mostrare solo gli alcolici perché non permessi dalla religione di alcuni calciatori.