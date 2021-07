Europei, Eder: “Ho scritto a Mancini, domenica…”

Eder, ex attaccante della Nazionale, ha parlato dell’Italia e della finale di domenica a Wembley

L’ex attaccante dell’Inter e della Nazionale Eder ha parlato ai microfoni di fcinter1908.it, occasione in cui ha espresso il suo sostengo per la squadra guidata dal ct Roberto Mancini, impegnata domenica nella finale di Euro2020: "Ho giocato con tanti di questi ragazzi, Chiellini, Bonucci, Verratti, Jorginho, Insigne e Immobile. Meritano questa finale. Sono tutti quanti bravissime persone. Prima dell'Europeo ho mandato un messaggio a Bonucci e a Mancini, gli voglio tanto bene perché è stato importante per me. Faccio il mio in bocca al lupo all’Italia per la finale, ieri ho goduto insieme a loro e spero di tornare a godere anche domenica. È fantastico che l'Italia, dopo le recenti delusioni, sia tornata ad essere protagonista".