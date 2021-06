Europei, Eriksen: “Ho fame di vittorie, gli avversari si devono preoccupare”

Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha suonato la carica in vista dell’Europeo che affronterà con la Danimarca

La punizione dalla narrazione fiabesca contro il Milan ha svoltato l’avventura di Christian Eriksen all’Inter, diventato leader del centrocampo nerazzurro, arrivando a conquistare lo scudetto. Una scossa di adrenalina che ha conservato in vista degli Europei con la Danimarca, come confermano le parole rilasciate a Tipsbladet.dk: "Indubbiamente lo scudetto ci dà ancora più fame di vincere. Chi vince vuole sempre di più. Per me vuol dire molto arrivare agli Europei con la vittoria del campionato. Dà fiducia e dà convinzione che qualsiasi cosa sia possibile. È bello che le persone pensino che possiamo andare lontano nella competizione. Gli avversari devono essere preoccupati di incontrarci".