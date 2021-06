Europei, Ermal Meta in concerto a ‘Casa Azzurri’

l cantautore salirà sul palco alle 22 per l’ultimo dei concerti live negli spazi di ‘PratiBus District’.

Dopo il successo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro e il terzo posto nel 2017 con ‘Vietato Morire’, quest’anno è salito per la terza volta sul podio con il brano ‘Un milione di cose da dirti’. "Una cosa da dire agli Azzurri? Che comunque vada a finire saremo tutti orgogliosi di voi. Questa Nazionale mi piace da impazzire, ha una grande fame, mi ricorda un po’ quella del 2006. I giocatori sono dei guerrieri. Sono un grande estimatore di Barella, davvero instancabile e di Jorginho, che ha un’ intelligenza tattica fuori dal comune. Sì, l’Italia è da podio!".

Centinaia di visitatori hanno preso d’assalto anche oggi ‘Casa Azzurri’, con diverse famiglie e bambini che hanno deciso di trascorrere un pomeriggio diverso dal solito a ‘PratiBus District’ girando per gli spazi espositivi dei partner FIGC e visitando la mostra della Nazionale curata dal presidente della Fondazione del Museo del Calcio Italiano Matteo Marani. Gli appassionati di calcio ne hanno approfittato per godersi sui maxischermi il match tra i campioni del mondo in carica della Francia e l’Ungheria e c’è grande attesa per la sfida in programma alle 18 tra Germania e Portogallo, mentre alle 21 chiuderà la giornata Spagna-Polonia. Domani poi il gran finale, con la Nazionale di Roberto Mancini attesa dall’ultima gara del girone con Galles. In palio il primo posto del Gruppo A, con i tifosi che sperano di festeggiare a ‘Casa Azzurri’ un’altra Notte Magica.