Europei, Ferran Torres: “Grande reazione da Unai, non temiamo nessuno”

La Spagna si impone sulla Croazia grazie a una rimonta strepitosa. Ferran Torres esalta i suoi compagni

La Spagna sfodera una prestazione grintosa ed esce dalle sabbie mobili contro la Croazia. I tifosi delle Furie Rosse devono sicuramente essersi impauriti vedendo la rimonta subita dai loro beniamini, che conducevano per 3-1 fino a pochi minuti dalla fine, quando i balcanici sono riusciti ad arrivare al pareggio. Nei supplementari, però, è emersa tutta la qualità degli ex vincitori dell'Europeo e l'ottavo di finale ha preso la piega favorevole agli uomini di Luis Enrique, con il 5-3 finale. Ferran Torres ha commentato la prestazione della squadra al termine del match: "Quando si lavora bene arrivano i risultati. Per i quarti va bene qualsiasi avversario. Affronteremo la partita pensando a noi stessi e non agli avversari". Infine un commento su Unai Simon, il portiere che si è reso protagonista di un grave errore: "Unai è un grande portiere e ha reagito bene all'errore, salvando su Kramaric quando eravamo sul 3-3".