Europei, fiducia del CT Martinez su Hazard: “Sta tornando. Vola in campo…”

Il commissario tecnico ha estrema fiducia nel belga

Dopo la vittoria contro la Finlandia nella terza gara di Euro 2020, il CT ha avuto modo di mostrare il grande entusiasmo per la condizione del suo numero 10 avvisando le rivali: "Sono felicissimo di vedere Hazard spingere al massimo, smarcarsi benissimo, giocare libero da ogni pensiero", ha detto Roberto Martinez. "Volava da una parte all'altra del campo, si sente forte e felice. Non ho dubbi sulla sua condizione fisica. Adesso vorrei che trovasse con più faciltà l'ultimo passaggio e la via del gol".