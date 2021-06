Europei, Florenzi: “Il rinvio ci ha aiutato. De Rossi, futuro da grande tecnico”

L'esterno azzurro commenta l'avvicinamento alla prima partita contro la Turchia

Ad aprire l'Europeo 2020 saranno Italia e Turchia, impegnate l'11 giugno. C'è grande attesa per il debutto degli azzurri e anche la selezione di Roberto Mancini guarda con attenzione e interesse al prossimo impegno. Alessandro Florenzi racconta le sue sensazioni in conferenza stampa: "Mi sento benissimo. Ieri ci siamo presi un giorno in più ma non ci sono infortuni o altro. Queste notti sono diverse da cinque anni fa, però siamo e sono vogliosi. Ho voglia di giocare questi Europei, dopo tanto tempo: ci stiamo preparando al meglio, siamo carichi per iniziare questa competizione. Il rinvio ci ha dato un anno di esperienza internazionale in più. E' un bel periodo, non solo per me ma per tanti in Nazionale. L'abbiamo usato per fare gare internazionali importanti, penso alla Roma in semifinale, all'Inter che ha fatto grandi fare nel suo girone. Siamo più arricchiti, di allenamenti, di conoscenza tra di noi. Da venerdì dobbiamo pensare a fare una grande gara, a dare tutto quel che abbiamo".