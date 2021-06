Europei, Foda esulta: “Prestazione fantastica. Italia? Tutto è possibile”

Il Commissario Tecnico Franco Foda spiega come ha visto l'Austria contro l'Ucraina e quale potrebbe essere la gara contro l'Italia

Missione compiuta per l'Austria: la selezione del Commissario Tecnico Franco Foda supera l'Ucraina di Andriy Shevchenko per 1-0 e si qualifica agli ottavi di finale, dove sfiderà l'Italia. Gli azzurri sono favoriti, ma gli austriaci non intendono assolutamente arrendersi e mostrano un discreto ottimismo in vista del match contro la squadra di Roberto Mancini. Il CT Foda ha spiegato alla televisione Orf il suo punto di vista sia sulla gara odierna che sulla partita degli ottavi di finale: "Eravamo convinti di farcela, è stata una prestazione fantastica della squadra, bravo nel possesso palla e nel recupero. C'è poco da lamentarsi oggi. Ora abbiamo una partita che a prima vista sembra impossibile. Nel calcio, però, tutto è sempre possibile". Dunque la sfida contro l'Italia si preannuncia estremamente combattuta e interessante. L'ultimo precedente risale al 1998, quando gli azzurri di Cesare Maldini superarono l'Austria nella terza gara della fase a gironi.