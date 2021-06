Europei, Foden rivela: “Se alziamo la coppa, tutti con la mia acconciatura!”

Phil Foden racconta qual è il voto fatto dall'Inghilterra in caso di vittoria dell'Europeo

L'Inghilterra è una delle pretendenti alla vittoria finale. Al momento la selezione dei tre leoni ha conquistato un successo contro la Croazia e un pari contro la Scozia. Nessuno tra i giocatori, però, si nasconde: l'obiettivo è conquistare il torneo, sfatando un vero e proprio tabù. E allora vale tutto pur di avere dalla propria parte un po' di fortuna o un aiuto divino. Infatti, come ha rivelato l'esterno Phil Foden, la squadra ha fatto un voto davvero particolare in caso di successo finale. Queste le sue parole a talkSPORT: "Se vinciamo ho detto alla squadra di avere il mio stesso taglio di capelli! Sono tutti d'accordo, quindi si spera che, se lo vinciamo, vedrete tutti con lo stesso taglio di capelli. Io farò in modo che tutti abbiano lo stesso taglio a differenza della Romania del 1998". Un riferimento alla selezione, che festeggiò la qualificazione al Mondiale di Francia con i capelli tinti di biondo.