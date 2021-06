Europei, Forsberg: “Obiettivo raggiunto con gli ottavi di finale. E ora…”

Emil Forsberg racconta le sue impressioni sulla crescita della Svezia

La Svezia tira un sospiro di sollievo e prosegue la sua marcia all'Europeo. Decisiva la vittoria all'ultimo respiro contro la Polonia per accedere agli ottavi di finale. Gli svedesi hanno condotto la gara arrivando persino sul 2-0. Poi la rimonta dei polacchi fino al pari. Infine una rete in extremis che consegna la vittoria agli scandinavi. Emil Forsberg ha esternato le sue impressioni sul match al termine della gara: "L'inizio è stato pazzesco. Loro dovevano vincere a tutti i costi. Sul 2-0 pensavamo di averla chiusa e invece sono rientrati in partita trovando il pareggio. Poi però abbiamo segnato il terzo gol ed è esplosa la gioia". Poi il bilancio dell'Europeo della Svezia fino a questo momento: "Volevamo gli ottavi, passare il turno era l'obiettivo principale. Ora vogliamo andare più avanti possibile". Insomma, le ambizioni non sono certamente limitate per la squadra scandinava che sogna di ripetere l'ottimo percorso all'ultimo Mondiale, nel 2018.