Europei, Francia in ansia: due infortunati in allenamento

Per il ct Deschamps un momento di preoccupazione in vista del match contro la Svizzera

Oggi la nazionale francese ha svolto un'altra sessione di allenamento in vista della sfida contro la Svizzera valida per gli ottavi di finale di Euro 2020. Secondo RMC Sport, l'attaccante Markus Thuram e il centrocampista Thomas Lemar hanno terminato le loro sessioni di allenamento prima del previsto dopo essersi infortunati. L'attaccante del Borussia Moenchengladbach ha un problema al muscolo adduttore destro. Pochi minuti dopo, durante una partita 5 contro 5 a due, il centrocampista dell'Atletico Madrid Lemar si è infortunato e ha potuto lasciare il campo sorretto da due compagni di squadra. I due sono a rischio per il match contro la nazionale elvetica ma per conoscere la natura delle lesioni subite il team francese attende gli esami strumentali.