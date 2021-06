Europei, Francia shock: eliminata dalla Svizzera ai calci di rigore!

La Svizzera firma l'impresa più incredibile eliminando la Francia da Euro 2020

Nel primo tempo è la Svizzera a comandare il gioco e a trovare il clamoroso vantaggio al 15': sul cross dalla sinistra di Zuber, arriva Seferovic, che vince il duello con Lenglet e trafigge Lloris con un preciso colpo di testa. La Francia fatica a trovare contromisure e all'inizio della ripresa rischia addirittura il tracollo quando i rossocrociati beneficiano di un calcio di rigore. Ricardo Rodriguez, però, si fa ipnotizzare dal portiere francese a cui consegna la palla con un tiro fiacco. La reazione dei transalpini è veemente: al 57' Mbappé serve Benzema, che con un gran numero salta il difensore e segna. Passano due minuti e Benzema firma il clamoroso raddoppio con un colpo di testa a porta sguarnita dopo un gran numero di Griezmann. Al 75' arriva anche il tris per il galletti: Pogba esplode un destro imprendibile per Sommer. Sembra finita, ma la Svizzera rientra in partita con un colpo di testa di Seferovic. In pieno recupero arriva il pari di Gavranovic che entra in area e buca la difesa. Si va ai supplementari, senza alcun sussulto. Ai rigori segnano tutti, tranne Mbappé che all'ultimo penalty viene stregato da Sommer.