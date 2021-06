Europei, Francia: Tolisso tappezza stanza con poster di 12 bambini disabili

Il centrocampista della Francia ha avviato anche un progetto a sostegno dei bambini disabili

Nella stanza di Clairefontaine, sede di ritiro della nazionale francese che domani farà il suo debutto a Euro 2020 contro la Germania, il campione del Mondo Corentin Tolisso, ha appeso 12 poster di bambini disabili. In un video postato sulla sua pagina Instagram, il 26enne del Bayern Monaco ha spiegato che i suoi idoli adesso sono diventati i piccoli disabili. "Molti bambini hanno i poster dei calciatori nelle loro stanze. Anche io avevo una foto gigante di un mio idolo. Oggi ho altri idoli e sono i bambini disabili", ha detto Tolisso. Durante il suo infortunio tra febbraio e maggio, ha spesso tenuto videoconferenze con i piccoli promovendo dei progetti per sostenerli. "Questo mi dava forza. Parliamo di calcio, musica e molto altro. Alcuni di loro mi hanno mandato un poster per salutarli", ​​ha detto Tolisso, la cui madre gestiva due strutture di bambini disabili.