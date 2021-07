Europei, Gerard Moreno: “Nessuna paura di Bonucci e Chiellini”

L'attaccante della Spagna pronto per la semifinale contro l'Italia

Intervistato dal quotidiano Sport alla vigilia della gara contro l'Italia, l'attaccante spagnolo Gerard Moreno ha presentato il big match contro gli azzurri valido per la prima semifinale di Euro 2020. Già nelle scorse ore, il CT Luis Enrique aveva cominciato a studiare le mosse per battere la formazione di Mancini.

Anche il centravanti, che potrebbe essere schierato insieme a Morata nel pacchetto avanzato delle Furie Rosse, si è detto pronto alla gara: "Si affronteranno due Nazionali tra le migliori al mondo. Entrambi giochiamo un bel calcio, offensivo e spettacolare. Sarà stimolante e al contempo difficile, i dettagli come sempre faranno la differenza", ha detto Gerard Moreno. "Paura di Chiellini e compagni? No, ma li rispettiamo perché gli azzurri hanno grandi calciatori e tanta esperienza. Anche noi però meritiamo rispetto, sia Spagna che Italia oggi rientrano fra le quattro migliori squadre d'Europa. Il CT? Luis Enrique ha creato una vera identità di gioco. Ognuno di noi sa bene cosa deve fare in campo", le parole del calciatore del Villarreal.