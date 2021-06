Europei, ginocchio di Besedin distrutto: lesioni ai legamenti e frattura

Besedin è uscito dopo il durissimo intervento dello svedese Marcus Danielson, che è stato espulso

Besedin ha subito una sovraestensione dell'articolazione del ginocchio a causa del colpo subito alla gamba destra, che ha causato una lesione davvero troppo significativa. Al momento, se nulla andrà storto in seguito alle operazione a cui sarà sottoposto il calciatore, i tempi di recupero sono stimati tra i 6 e i 9 mesi. Una notizia pessima per chi come Besedin arriva già da un anno di non attività (stagione 2019/2020) a causa di una squalifica per doping. Ritornare in campo richiederà davvero tanto tempo per lo sfortunato calciatore ucraino della Dinamo di Kiev