Europei, Giroud: “Non sono finito, ho l’ambizione di un 20enne”

Giroud, attaccante della Francia, ha parlato del suo rapporto con Benzema e del suo futuro

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nonché grande obiettivo di mercato del Milan, ha parlato a Le Figaro del suo futuro e della nazionale francese: "Le dichiarazioni che Benzema faceva su di me mi facevano sorridere, anzi ridere. Al tempo la presi bene e oggi ancora di più. Anche qui, bisogna saper perdonare e non portare rancore. Io sono in pace e questo è possibile grazie alla mia fede. Se vinciamo gli Europei, andremo entrambi a festeggiare su una pista di go-kart, faremo una bella foto".