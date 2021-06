Europei, Giroud punge i compagni: “C’è chi non mi passa la palla”

L'attaccante francese si lamenta dello scarso supporto dei compagni

La Francia si presenta all'Europeo 2020 da grande favorita e da campione del mondo in carica. Insomma, la pressione è davvero notevole sulla selezione di Didier Deschamps. E forse anche questo elemento ha creato un certo nervosismo nello spogliatoio. Ne è una dimostrazione la frecciata di Olivier Giroud al termine della gara contro la Bulgaria: "Con due assist buoni di Ben Yedder e Pavard sono riuscito a finire bene la partite e a fare doppietta, ma avremmo potuto segnare di più se fossimo stati più efficienti. Dicono che io sia discreto, ma è perché chiedo i palloni e c'è qualcuno che non me li fornisce".