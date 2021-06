Europei, Glik distrutto: “Presi gol evitabili, mi dispiace tantissimo”

Kamil Glik commenta l'eliminazione rimediata dalla Polonia

La Polonia era arrivata a questo Europeo con tanta fiducia e con la speranza di poter raggiungere gli ottavi di finale. E invece la formazione allenata dall'ex Fiorentina Paulo Sousa esce mestamente di scena già nella fase a gironi, con un solo punto in tre partite, peraltro arrivato in quella che, sulla carta, era la gara più difficile. Il difensore di proprietà del Benevento Kamil Glik ai microfoni Uefa ha esternato tutta la sua delusione per l'eliminazione: "Non siamo riusciti a segnare quel gol in più degli avversari che ci avrebbe permesso di andare avanti. Mi spiace tantissimo essere eliminato anche perché tutte le reti subite erano assolutamente evitabili. Sicuramente non abbiamo avuto molta fortuna in questo torneo". Una grande delusione, difficilmente superabile, anche perché la Polonia è reduce da un Mondiale a dir poco disastroso, con un'altra eliminazione precoce, avvenuta già nella fase a gironi.