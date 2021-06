Europei, Gosens: “In nazionale non mostrato quanto fatto all’Atalanta”

Gosens, terzino della Germania, ha parlato in vista di Euro2020

Protagonista di una splendida stagione con l’Atalanta, Robin Gosens sta per tuffarsi nell’Europeo con la sua Germania. Il terzino tedesco ha parlato a Magazin 11Freunde: “Per me è un grande onore rappresentare la Germania agli Europei, l’atmosfera del gruppo è fantastica e c’è grande emozione. Negli allenamenti spingiamo al massimo e lo faremo anche nelle partite. Sono felice di poter essere qui. È fantastico il ritorno dei tifosi allo stadio, sono contento anche perché vuol dire che la situazione dei contagi sta migliorando, spero che si possa andare avanti in questa maniera e che presto anche i dilettanti possano tornare in azione”.