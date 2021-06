Europei, Gosens preoccupato: “Non è sicuro giocare davanti a 40.000 spettatori”

Robin Gosens spiega il suo punto di vista sulle misure adottate dal Regno Unito per l'accesso del pubblico

L'incubo Covid torna ad affacciarsi sull'Europeo in maniera decisamente sinistra. Infatti i contagi dettati dalla nuova variante sono aumentati in alcune zone d'Europa. Così anche l'apertura del Regno Unito agli spettatori per la sfida tra Inghilterra e Germania a Wembley desta più di una preoccupazione, specialmente tra i calciatori. Lo ha ammesso anche Robin Gosens in conferenza stampa. L'esterno di proprietà dell'Atalanta ha spiegato il suo punto di vista su questa questione spinosa: "Penso che sia una situazione al limite, a dire il vero: 40.000 spettatori nell'unico paese in Europa dove l'incidenza è più alta... Non è sicuro per noi. Viviamo tutti in una bolla e siamo in gran parte isolati. Questo ci fa sentire il più al sicuro possibile. Ma il quadro generale è tutt'altro che ottimale".