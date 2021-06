Europei, Gosens: “Sto vivendo momento che non mi sembra reale”

Sontuosa prestazione dell'esterno dell'Atalanta molto felice a fine gara

Il vero eroe del secondo match della Germania a Euro 2020 è Gosens che ha demolito il Portogallo con un gol e due assist. Per la Uefa è stato lui il "Man of the match" della partita di Monaco di Baviera. Il calciatore atalantino ha commentato la sua prestazione e quella della nazionale nel post partita: "Sembra tutto irreale e non potrebbe essere più bello il momento che sto vivendo. Non si potrebbe chiedere di più. Penso che il tecnico mi abbia dato i giusti spazi per giocare in questo in modo che scatena la mia forza offensiva. I miei compagni mi hanno supportato e quindi ovviamente ne sono molto felice. Era una partita che dovevamo assolutamente vincere. Oggi siamo stati premiati anche offensivamente".