Europei, Gravina: “Italia, obiettivo minimo semifinali”

Parla il numero uno della FIGC

Intervenuto nel corso della serata Euro Start, Gabriele Gravina , numero uno della FIGC, ha commentato alcuni temi caldi in vista dell'inizio dell'Europeo che vedrà l'Italia debuttare domani sera contro la Turchia. "Non è una Nazionale che parte in pole, non parte con i favori del pronostico perché ci sono selezioni importanti. Partiamo con la convinzione di aver lanciato un nuovo progetto e di avere grande entusiasmo, quell'energia e l'entusiasmo dei ragazzi ci permetterà di fare un buon percorso".

OBIETTIVO - "Voglio vedere l'Italia giocare ai massimi livelli e lottare fino alla fine", ha detto Gravina. "Non credo che l'obiettivo finale sia un quarto di finale, ma almeno vorrei vedere gli azzurri in semifinale. C’è tanto entusiasmo, mi piace, è straordinario, io sono più entusiasta di voi, però forse è un po’ troppo. Bisogna stare con i piedi per terra anche perché ci sono delle realtà più attrezzate di noi che hanno cominciato prima il loro percorso". Poi sul pubblico: "La cosa emozionante è rivedere gli spettatori all'interno dello stadio Olimpico e saremo in mondo visione. E' un messaggio di speranza per tutti".