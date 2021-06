Europei, Griezmann esalta CR7: “Ispirazione per tutti. Un esempio”

Il francese prossimo avversario di Cristiano Ronaldo ad Euro 2020

Saranno rivali in campo mercoledì sera in una delle partite più attese di tutto l'Europeo. Antoine Griezmann è pronto a sfidare Cristiano Ronaldo ma, in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale francese, non può non spendere alcune parole al miele per la carriera del rivale, reduce da due prove importanti col suo Portogallo, nonostante il ko dei lusitani contro la Germania.