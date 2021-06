Europei, Hamsik non fa drammi: “Abbiamo una base da cui ripartire”

Marek Hamsik traccia un bilancio dell'avventura della Slovacchia a Euro 2020

La Slovacchia conclude la fase a gironi con una sconfitta pesantissima contro la Spagna. Dopo aver retto per buona parte del primo tempo, gli slovacchi alzano bandiera bianca e cedono di schianto incassando un netto 5-0. La "Manita", però, non deve annacquare o addirittura negare i meriti di una selezione sorprendente, capace di vincere contro la Polonia nella gara d'esordio. Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha spiegato il suo punto di vista sull'esperienza a Euro 2020: "Partiamo dal presupposto che la Spagna ha sicuramente mostrato un bel gioco, ma noi abbiamo concesso loro troppo spazio. Ci siamo difesi molto ma senza avere la forza di attaccare. Due partite e mezzo sono state buone e abbiamo qualcosa su cui costruire". Insomma le basi per ripartire da questa competizione e continuare quanto fatto finora sembrano davvero esserci tutte. Una buona notizia per il calcio slovacco in vista del futuro.