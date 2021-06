Europei, Hamsik sfida la Spagna: “Possiamo fermarla. E senza Sergio Ramos…”

Il capitano della Slovacchia carica i suoi in vista del match di domani contro le Furie Rosse

Redazione ITASportPress

Interessante intervista rilasciata dal centrocampista e capitano della Slovaccha Marek Hamsik ad AS in vista del match degli Europei della sua Nazionale contro la Spagna. Una gara da dentro o fuori per entrambe le formazioni che vogliono i tre punti per passare agli ottavi.

SI PUO' -Hamsik è carico e non ha dubbi sulle possibilità dei suoi: "Non sarà facile ovviamente, ma se Svezia e Polonia sono riuscite a fermare la Spagna non vedo perché anche noi non possiamo farcela", ha detto Marekiaro. "Sappiamo che sono molto bravi col pallone e noi dovremo provare a fermare e occupare bene gli spazi per evitare che creino occasioni da gol".

SPAGNA E SERGIO RAMOS - "Chi mi piace di più della Spagna? Beh, Thiago Alcantara senza dubbio, poi ho avuto modo di giocare con Fabian Ruiz, è un grande talento", ha detto Hamsik che poi ammette di essere rimasto sorpreso per la mancata convocazione del Gran Capitan Sergio Ramos. "Sì, mi ha sorpreso la sua assenza. Uno come lui, capitano, recordman di presenze. La sua assenza si fa sentire per forza".

LE ALTRE - Uno sguardo in generale all'Europeo: "Chi mi ha sorpreso di più? L'Italia sicuramente. Nessuno gioca e vince come loro, rende tutto molto facile. Ora hanno le partite più dure, ma spero che vadano lontano. Il mio amico Insigne ha avuto una stagione incredibile, è un talento naturale. Gli ho detto che, con lui, il 10 è in buone mani".