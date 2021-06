Europei, Havertz e la sfida all’Inghilterra: “Sarà un duello alla pari”

Kai Havertz commenta la sfida all'Inghilterra negli ottavi di finale

Finora non è stato certamente un Europeo brillante per la Germania. La formazione di Joaquim Low è riuscita a conquistare il pass per gli ottavi solamente all'ultimo turno, peraltro pareggiando a fatica contro l'Ungheria. Il secondo posto ha inserito i tedeschi nella parte bassa del tabellone, contro l'Inghilterra. Un test piuttosto duro per gli ex campioni del mondo, chiamati a vincere contro un'avversaria storica. L'Inghilterra può contare sul fattore campo e sulla cabala, che la vuole spesso vincente in casa. C'è da scacciare il ricordo della sconfitta ai rigori nel 1996, quando fu la Germania a vincere. Il fantasista Kai Havertz spiega il suo punto di vista sul match in conferenza stampa: "Conosciamo il livello e la difficoltà dell'avversari. L'Inghilterra ha diversi giocatori forti, tra i migliori al mondo. Può ancora fare meglio ma c'è molta qualità individuale in attacco. Sarà un duello alla pari, noi arriviamo in fiducia".