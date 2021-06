Europei, Hummels avverte: “Nessuna vittoria sicura contro l’Ungheria”

Il difensore Matts Hummels racconta le sue impressioni in vista del match tra Germania e Ungheria

La Germania prova a piazzare l'ultimo passo decisivo verso gli ottavi di finale. I tedeschi si preparano alla sfida contro l'Ungheria. In caso di successo la qualificazione sarebbe sicura. Matts Hummels avverte i tifosi: il match contro i magiari vedrà la sua formazione favorita, ma non sarà affatto un incontro semplice. Lo ha spiegato in conferenza stampa: "Sappiamo che non abbiamo ancora passato il turno e che non sarà una vittoria sicura contro l'Ungheria. Abbiamo lo spirito giusto, sappiamo che dobbiamo lavorare per ottenere il successo. Non sottovaluteremo l’Ungheria". Germania-Ungheria sarà anche la riedizione della finale del Mondiale 1954, quando la Germania dell'Ovest superò in rimonta per 3-2 la squadra di Puskas, negando la vittoria iridata.