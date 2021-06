Europei, i giocatori più fallosi: in testa alla classifica c’è… un “italiano”

Gli Europei hanno visto concludersi la prima fase, quella dei gironi. Tanti i protagonisti, tra gol, autoreti e anche... falli. Ebbene sì perché come spesso accade, nel corso delle partite è importante anche fermare i rivali. C'è chi ci è riuscito in modo corretto e chi, come questi "cattivi" di Euro 2020 lo ha fatto commettendo scorrettezze. Scopriamo la classifica dei giocatori più fallosi degli Europei. Alcuni di loro sono stati eliminati e quindi, dagli ottavi in poi, potrebbero essere superati da qualche collega.