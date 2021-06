Europei, il Galles ferma la Svizzera (1-1)

Partita dai due volti all'Olimpico di Baku per la Svizzera prossima avversaria dell'Italia

Seconda partita del Gruppo A, quello dell'Italia, giocata allo stadio Olimpico di Baku. La Svizzera che affronterà mercoledì gli azzurri ha pareggiato con il Galles per 1-1. Gara meglio giocata dai rossocrociati del ct Petkovic nel primo tempo ma i gallesi hanno avuto più supremazia nella ripresa. Prima palla gol per il Galles con Moore, poi crea solo la Svizzera: Schär ci prova col tacco, Seferovic è pericoloso due volte. Nella ripresa sblocca Embolo di testa. Match in discesa per la Svizzera che però si è distratta in difesa ed è arrivato il pari di Moore al 74' di testa. Finale di gara con la Svizzera in avanti ma il portiere Ward non si è fatto sorprendere. E' finita 1-1 a Baku. All'Italia va bene così visto che è in testa nel raggruppamento.