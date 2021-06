Europei, il regolamento per passare agli ottavi di finale

Agli ottavi di finale le prime 2 dei gironi e le migliori 4 terze

Undici città in undici Paesi d’Europa sono le sedi di Euro 2020. Si parte da Roma (caput mundi...), all’Olimpico l’11 giugno, si chiude con semifinali e finale, l’11 luglio, a Wembley, Londra, Inghilterra. Le altre 9 sedi sono: San Pietroburgo in Russia nello stadio omonimo intitolato alla città (che ha sostituito Dublino); a Siviglia in Spagna alla Cartuja o Olimpico (che ha preso il posto del San Mamés di Bilbao); in Germania a Monaco di Baviera con la Fussball Arena; in Ungheria alla Puskas Arena di Budapest; in Scozia all’Hampden Park di Glasgow; l’Arena Natjonala di Bucarest in Romania; il Parken Stadium di Copenaghen in Danimarca; la Johan Cruijff ArenA di Amsterdam in Olanda e l’Olympic Stadium di Baku in Azerbaigian.